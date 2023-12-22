Сотни жителей Тегерана приняли участие в церемонии прощания с Раиси

Мероприятие состоялось в архитектурном комплексе "Мосалла имама Хомейни".

Сотни жителей Тегерана приняли участие в церемонии прощания с президентом страны Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает "РИА Новости".

Мероприятие состоялось в архитектурном комплексе "Мосалла имама Хомейни". В столице Ирана также прощаются с главой МИД страны Хосейном Амир Абдоллахианом и другими высокопоставленными лицами, которые погибли в результате крушения вертолета 19 мая. На территории комплекса были усилены меры безопасности.

Ранее Остин заявил, что США не могут строить догадки о причинах крушения вертолета Раиси.

Видео: Telegram / РИА Новости