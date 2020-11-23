Сотни тысяч жителей Шанхая эвакуированы из-за тайфуна "Иньфа"

Экстренные службы переведены на особый режим работы.

Власти Шанхая эвакуировали из прибрежных районов свыше 360 тысяч жителей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информационное агентство "Синьхуа".

Согласно опубликованным данным, с начала текущего дня на территории мегаполиса бушуют сильный ветер и ливни. В одном из районов города зафиксированы порывы со скоростью около 24 метров в секунду. Экстренные службы переведены на особый режим работы. В Шанхае наблюдаются обрывы ЛЭП, разрушение рекламных щитов и падение деревьев. Информации о пострадавших и погибших нет.

Кроме того, аэропорты отменили все рейсы, движение поездов приостановлено. Власти Шанхая отменили занятия во всех образовательных учреждениях и детских садах. Из-за сильного ветра закрыты все туристические объекты и парки. Приостановили работы крупные порты в Шанхае и Нинбо.

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Видео: Twitter/ModernEraNews, Snoe_N