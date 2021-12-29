Сотни людей вышли на лед Финского залива в период оттепели

Некоторые горожане взяли с собой детей.

В понедельник, 14 февраля, на погоду в Петербурге оказывает влияние теплый сектор циклона "Вера". Температурный фон сегодня ожидается на 5-6 градусов выше средних многолетних значений.

Не смотря на оттепель, сотни петербуржцев вышли на подтаявший лед Финского залива, пишут "Невские Новости". Некоторые из них взяли с собой на прогулку детей. Например, на льду заметили женщину с ребенком на ватрушке.

Официально выход на лед в Петербурге разрешен с 16 января по 14 марта. Однако теплая погода сделала многие места на воде опасными. За зиму уже несколько людей провалились под лед. На днях в Петербурге наградили полицейских, спасших трехлетнюю девочку из полыньи в Рыбацком.

Фото: "Невские Новости"