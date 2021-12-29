Циклон "Вера" принесет в Петербург новую порцию тепла 14 февраля

Временами пройдет мокрый снег с дождем, возможна гололедица.

В понедельник, 14 февраля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться теплым сектором очередного циклона под названием "Вера". Его стараниями в городе сохранится облачная погода, временами пройдет мокрый снег с дождем, возможна гололедица. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня ожидается на 5-6 градусов выше средних многолетних значений. Столбики термометров в городе покажут +1…+3 градусов, в Ленобласти -2…+3. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Аномальное тепло будет наблюдаться в городе и во вторник. Местами пройдут дожди.

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Фото: pexels.com