В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали о состоянии истощённого нерпенка, найденного в Выборге

Животное получает поддерживающую терапию и восстанавливается от стресса.

На днях в Выборге спасли истощённую самку тюленя. Животное весило всего 11 кг при нормальном весе для её сверстников в 40 кг. О состоянии нерпёнка телеканалу "360" рассказала ведущий научный сотрудник, основатель Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

Это маленький тюленёнок, который родился в марте или в конце февраля этого года. Возраст ее, соответственно, около полутора месяцев. Она находится в крайней степени истощения. Елена Андриевская, основатель Фонда друзей балтийской нерпы

Эксперт отметила, что тюленёнок получает раствор регидрона и другую поддерживающую терапию. Как только вес самки стабилизируется, она постепенно сможет питаться смесью из фарша сельди, регидрона, рыбьего жира и витаминов. Затем её будут кормить рыбным кормом с помощью помещённого в желудок зона. Восстановление здоровья тюлененка ожидается спустя 1,5 месяцев пребывания под присмотром специалистов. Когда позволит её состояние, малышку отправят обратно в Финский залив.

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Фото: Водоканал