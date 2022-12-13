Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы спасают второго тюлененка весом 11 кг

Петербургский Водоканал и Фонд друзей балтийской нерпы напоминает: о любых встречах с детенышами морских млекопитающих обязательно нужно сообщать по телефону горячей линии: (812) 699-23-99.

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы спасают второго тюлененка. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

Днём 11 апреля жители Выборга наблюдали за плавающим серым тюлененком. Большое скопление людей в оживленный солнечный день не позволило ему решиться выбраться на берег. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы приняли решение дождаться вечера, чтобы оценить состояние животного и определить необходимость в оказании помощи. Детеныш находится в крайней степени истощения и без помощи человека не смог бы выжить.

Ночью с 11 на 12 апреля тюлененка доставили в Центр помощи редким видам морских млекопитающих на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Самочка весит 11 килограммов. Ей предстоит набраться сил и массы, а затем вернуться в естественную среду обитания.

Петербургский Водоканал и Фонд друзей балтийской нерпы напоминает: о любых встречах с детенышами морских млекопитающих обязательно нужно сообщать по телефону горячей линии: (812) 699-23-99. Ранее петербуржцам также напомнили, как себя вести при встрече с ластоногими.

8 апреля петербуржец обнаружил на территории дамбы первого за год серого тюленёнка, которого унесло течением о матери. Малыш сильно исхудал: он весит всего 15 кг при норме веса у тюленят в 40 кг.

Фото: Водоканал