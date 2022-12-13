В Петербурге спасли первого нерпёнка за сезон

Петербуржец обнаружил на территории дамбы первого за год серого тюленёнка, которого унесло течением о матери. Об этом сообщили в группе Фонда друзей балтийской нерпы ВКонтакте.
Малыш сильно исхудал: он весит всего 15 кг при норме веса у тюленят в 40 кг. Этой массы было явно недостаточно, чтобы не мёрзнуть и самостоятельно добывать пищу. Помощь животному окажут в Центре спасения тюленей в Репино.
В ГУП "Водоканал Петербурга" напомнили, что пик нахождения на берегах акваторий Петербурга исхудавших или больных тюленей приходится на апрель и май. Животных нив коем случае нельзя трогать и пытаться помочь самостоятельно. Вместо этого необходимо обратиться к специалистам Фонда.
Ранее петербуржцам напомнили, как себя вести при встрече с ластоногими.
Фото и видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99
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