В Петербурге спасли первого нерпёнка за сезон

Исхудавшего детёныша нашли на территории дамбы. Он весил 15 кг при нормальном весе тюленят в 40 кг.

Петербуржец обнаружил на территории дамбы первого за год серого тюленёнка, которого унесло течением о матери. Об этом сообщили в группе Фонда друзей балтийской нерпы ВКонтакте.

Малыш сильно исхудал: он весит всего 15 кг при норме веса у тюленят в 40 кг. Этой массы было явно недостаточно, чтобы не мёрзнуть и самостоятельно добывать пищу. Помощь животному окажут в Центре спасения тюленей в Репино.

В ГУП "Водоканал Петербурга" напомнили, что пик нахождения на берегах акваторий Петербурга исхудавших или больных тюленей приходится на апрель и май. Животных нив коем случае нельзя трогать и пытаться помочь самостоятельно. Вместо этого необходимо обратиться к специалистам Фонда.

Ранее петербуржцам напомнили, как себя вести при встрече с ластоногими.

Фото и видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99