Петербуржцам напомнили, как себя вести при встрече с ластоногими

При встрече с ластоногими нельзя оказывать им помощь самостоятельно – забирать их или сталкивать в воду. Это может быть опасно и для человека, и для ослабленных животных.

Фонд друзей балтийской нерпы и петербургский Водоканал предупреждают: из-за усиления ветра северных и восточных направлений и прихода на территорию Петербурга и Ленобласти весны крайне высока вероятность отрыва щенков редких видов тюленей и нерп от кормящих самок. Поэтому жителей прибрежных поселков западного побережья Ладожского озера просят быть бдительными.

При встрече с ластоногими нельзя оказывать им помощь самостоятельно – забирать их или сталкивать в воду. Это может быть опасно и для человека, и для ослабленных животных. О любых встречах с детенышами морских млекопитающих обязательно сообщите по телефону горячей линии: (812) 699-23-99.

Признаки, по которым можно определить, что детеныш нуждается в помощи:

– Детеныш находится на берегу в один;

– У животного видны складки кожи, сильно заметна шея, он истощен;

– Детеныш кричит, "просит о помощи", не прячется от людей;

– У животного видны следы травм и раны.

Щенков тюленей и нерп, нуждающихся в помощи, доставляют в специализированный Центр помощи редким видам морских млекопитающих, находящийся на территории петербургского Водоканала в поселке Репино.

Фото: Водоканал