Состояние Бориса Джонсона улучшилось

Глава правительства уже может сидеть на кровати и общаться с окружающими.

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшилось. Об этом рассказал канцлер Великобритании Риши Сунак на пресс-конференции.

Он отметил, что глава правительства уже может сидеть на кровати и общаться с окружающими. Хотя, по словам Сунака, Джонсон по-прежнему находится в реанимации.

Подчёркивается, что британский премьер с удовольствием общается с сотрудниками больницы.

Накануне состояние Джонсона оценивалось как стабильное.

Ранее британского премьера с коронавирусом перевели в интенсивную терапию.

Видео: Twitter/ borisjohnson