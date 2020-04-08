Состояние Бориса Джонсона улучшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшилось. Об этом рассказал канцлер Великобритании Риши Сунак на пресс-конференции.
Он отметил, что глава правительства уже может сидеть на кровати и общаться с окружающими. Хотя, по словам Сунака, Джонсон по-прежнему находится в реанимации.
Подчёркивается, что британский премьер с удовольствием общается с сотрудниками больницы.
Накануне состояние Джонсона оценивалось как стабильное.
Ранее британского премьера с коронавирусом перевели в интенсивную терапию.
Видео: Twitter/ borisjohnson
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