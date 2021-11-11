В New State уже можно поиграть на мобильных устройствах.

Состоялся релиз новой части PUBG. Версия PUBG: New State с 11 ноября доступна на мобильных устройствах, находящихся на операционных системах Android и iOS. Ранее на предварительную регистрацию игры (в период с февраля 2021 года) записались более 50 млн человек.

Напомним, что New State представляет из себя соревновательный шутер с видом от первого или третьего лица. Разработчики выбрали жанр королевской битвы. Сюжет разворачивается в 2051 году, однако правила для игроков остались теми же. Персонаж должен остаться единственным выжившим из сотни участников на поле, которое постоянно сужается.

Издателем приложения выступила студия Krafton, которая разработала оригинальную PUBG: Battlegrounds. При этом PUBG: Mobile является продуктом китайской компании Tencent.

Состоялся релиз Football Manager 2022.

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