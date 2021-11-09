Состоялся релиз Football Manager 2022

Игра будет доступна для ПК и консолей.

Состоялся релиз компьютерной игры Football Manager 2022. Пользователи получили полную официальную версию геймплея. Приобрести товар для персонального компьютера можно за 2,5 тысячи рублей. При этом те, кто ранее приобрел бета-версию, могут скачать для себя бесплатное обновление. Новинка представляет из себя симулятор менеджера футбольного клуба. Также версия презентована для консолей.

Напомним, что разработчики проекта рассказали, что впервые пользователи, которые приобретут физическую копию игры, не получат реального диска. Таким решением создатели Football Manager сокращают собственное негативное воздействие на природу. Вместо диска клиентам будет предложен код активации симулятора для платформы Steam.

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Фото и видео: Twitter / @FootballManager