Frogwares показала, как создавала сюжетные ролики к Sherlock Holmes Chapter One

Детективный триллер выйдет в свет 16 ноября.

Разработчики Frogwares показали, как создавались сюжетные ролики к новой детективной компьютерной игре Sherlock Holmes Chapter One. В трейлере создатели проекта объяснили, почему раньше не работали с таким сложным повествованием. Известно, что личность основного героя (Шерлока Холмса) будет меняться после трудностей, которые ему придется преодолевать. В компании уточнили, что испытания выявят в персонаже слабые стороны. Игроку покажут внутренний мир сыщика на рассвете его профессиональной карьеры.

В игре зритель получит возможность самостоятельно трактовать увиденное и оценивать все детали. Создатели игры убеждены в том, что игроку не должны даваться пояснения при помощи закадрового голоса в той или иной сцене. Внимание создателей игры было сосредоточено на расстановке нужных акцентов в сюжетных эпизодах, а также художественным приемам из кино и фотографии.

Напомним, что Sherlock Holmes Chapter One выйдет 16 ноября на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. При этом версии для PS4 и Xbox One появятся позже.

Создатели показали новый геймплейный трейлер Shin Megami Tensei V.

Фото и видео: YouTube / Frogwares