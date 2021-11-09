Продажи игры начнутся 12 ноября.

Создатели показали новый геймплейный трейлер Shin Megami Tensei V. В ролике можно увидеть противостояние порядка и хаоса. Видео опубликовано в региональных отделениях компании Nintendo, включая социальные сети британского и российского офисов. Издателем новинки выступило издательство Atlus.

Основным персонажем сюжета является студент, который попадает в потусторонний мир. Этот мир получил название Netherworld. Герой становится "запретным существом" Nahobino, после чего присоединяется к организации "Вефиль" ради борьбы с демонами. В размещенном трейлере говорится о событиях, которые предшествовали возникновению Nahobino события, а также эпизоды его борьбы с монстрами.

Напомним, что игра Shin Megami Tensei V поступит в продажу 12 ноября 2021 года. Она выйдет эксклюзивно на платформе Nintendo Switch.

Опубликован первый геймплейный тизер с кадрами альфа-версии Lies of P.

Фото и видео: YouTube / Nintendo Россия