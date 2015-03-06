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Опубликован первый геймплейный тизер с кадрами альфа-версии Lies of P
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Опубликован первый геймплейный тизер с кадрами альфа-версии Lies of P

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Создатели переосмыслили сказку о Пиноккио.

Опубликован первый геймплейный тизер с кадрами альфа-версии Lies of P. Видео размещено на YouTube-канале издательства Neowiz. Известно, что над проектом работали разработчики студии Round8 Studio. Планируется, что мрачный ролевой экшен должен дойти до пользователей в 2023 году. Для игры будут доступны такие платформы как PS5, Xbox Series и ПК.

Известно, что создатели компьютерной игры вдохновлялись Bloodborne и детской сказкой о Пиноккио. В тизере показывается город Крат, который разработчики решили сделать в викторианском готическом стиле. Пункт захватили автоматоны. Главному герою сюжета - механическому мальчику по имени Пи предстоит разыскать своего "отца" мистера  Джеппетто, а также сокрушить автоматонов.

В ролике продемонстрировано большое количество оружия для ближнего боя. В этот список попали топоры, пилы и прочее оружие.Одной из основных особенностей геймплея станет механическая рука Пи, также выступающая как оружие.

Съемки второй части фильма "Дюна" начнутся в 2022 году.

Фото и видео: YouTube / IGN
 

Теги: lies of p, геймплей, компьютерная игра, пиноккио, тизер
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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