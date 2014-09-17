Съемки второй части фильма "Дюна" начнутся в 2022 году

Премьера запланирована на 2023 год.

Стало известно, когда стартуют съемки второй части фильма "Дюна". Проект начнут снимать 18 июля 2022 года. Премьера запланирована на 2023 год. Об этом рассказал журналист Джош Энсиниас, ссылаясь на слова продюсеров фильма.

Как ранее заявлял режиссер Дени Вильнев, сюжет второй части будет сосредоточен на героях Зендаи и Тимоти Шаламе – Чани и Поле Атрейдесе. Также история подробнее расскажет о фрименской общине ситче Табр.

Стоит отметить, что Вильнев приступил к написанию сценария для продолжения еще до того, как продюсеры дали ему "зеленый свет".

Киностудия Legendary официально анонсировала выход второй "Дюны" 26 октября. 1 ноября Warner Bros. выдвинула киноленту на "Оскар" сразу в 14 номинациях.

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Фото: Instagram / tchalamet