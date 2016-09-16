Состоялся анонс сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

DLC вернет в игру Джонни Сильверхенда.

В ходе официальной трансляции Night City Wire разработчики компьютерной игры Cyberpunk 2077 анонсировали первое сюжетное дополнение к своему проекту. Оно получило название Phantom Liberty. Известно, что DLС будет представлять из себя шпионский триллер. В нем геймеры снова будут играть за персонажа Джонни Сильверхенд, которого исполняет актер Киану Ривз. При этом разработчики расширили расширили внутриигровую карту и персонажей.

Известно, что Phantom Liberty пропустит игровые консоли прошлого поколения и выйдет для PS5, Xbox Series X/S, а также на персональных компьютерах. Сама игра Cyberpunk 2077 выполнена в жанре action-adventure в открытом мире. Она создана польской студией CD Projekt. Действие игры разворачивается в 2077 году в вымышленном городе Найт-Сити.

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Фото и видео: YouTube / Cyberpunk 2077