Состоялся анонс новой части The Dark Pictures Anthology о космическом путешествии

Игра расскажет о путешественниках в космосе.

Состоялся анонс новой части серии компьютерных игр The Dark Pictures Anthology. Создатели на этот раз решили создать проект, посвященный космическим путешествиям. События истории будут говорить о далеком будущем, при котором человечеству придется искать новый дом во Вселенной. Разработчики серии хоррор-игр уточнили, что проект будет выпущен под названием Dark Pictures Anthology: Directive 8020. В видео показывается планета Tau Ceti f с борта разведывательного звездолёта "Кассиопея". В какой-то момент миссия экипажа идет не по плану, поэтому все члены корабля и его пассажиры начинают вести себя агрессивно. На текущий момент у игры нет официальной даты выхода в свет. Создатели не заявили о том, на каких платформах будет запускаться новый хоррор.Возрастное ограничение: 18+

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Фото и видео: YouTube / Rubhen925