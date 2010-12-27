Составлен топ-100 самых влиятельных людей в Голливуде

Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер.

Издание The Hollywood Reporter составило ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в Голливуде в сфере развлечений. Список из ста человек возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.

На втором месте оказались предприниматель и сооснователь Netflix Рид Хастинг и творческий директор компании Тед Сарандос. Глава Marvel Кевин Файги и по совместительству креативный директор занял в списке пятую позицию.

Впервые в рейтинге оказался бывший президент США Барак Обама. В августе текущего года он вместе с супругой Мишель представил документальный фильм о промышленности в штате Огайо. Им досталась 50-я строчка.

Кроме того, в списке можно увидеть таких известных голливудских актеров, как Риз Уизерспун (37-е место), Леонардо Ди Каприо (47), Брэд Питт (54), Скарлет Йохансон (65), Дженнифер Лопес (92) и Марго Робби (99).

Последнее место в рейтинге заняли новозеландский режиссер Тайка Вайтити. В 2019 году он выпустил фильм "Кролик Джоджо" о мальчик, который дружит с воображаемым Гитлером.

Ранее мы писали, что Первый канал снимает фильм о подвиге пилотов "Уральских авиалиний".

Фото: Instagram / onceinhollywood