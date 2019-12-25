Сосновый Бор украсят к Новому году прошлогодними украшениями

Было принято решение дополнительно не закупать новогодние арт-объекты.

В Сосновом Бору улицы города начинают украшать к Новому году. Как сообщил глава администрации Соснового Бора Михаил Воронков, в этом году город не будет закупать новые новогодние украшения.

В предыдущие года удалось создать настоящую сказку с помощью разных конструкций и арт-объектов. Михаил Воронков

Все прошлогодние украшения будут использованы и в этом году. Как сообщил Воронков, первые украшения уже установили на улице Ленинградской. Конструкции включат в начале декабря.

Ранее стало известно, что детские ёлки в Ленобласти состоятся во всех образовательных учреждениях, несмотря на то, что по поручению Александра Дрозденко в Ленинградской области были отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы

Фото: ВКонтакте / Михаил Воронков