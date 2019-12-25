В Ленобласти отменили все массовые развлекательные мероприятия

Губернатор распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей.

По поручению Александра Дрозденко в Ленинградской области отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

Губернатор распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей.

Рекомендации об отмене праздничных мероприятий направлены главам администраций муниципальных районов Ленинградской области.

Фото: пресс-служба администрации 47 региона