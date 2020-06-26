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Детские ёлки в Ленобласти состоятся во всех образовательных учреждениях
Сегодня, 9:44
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Детские ёлки в Ленобласти состоятся во всех образовательных учреждениях

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Родители также смогут в этом году посетить новогодние утренники в детских садах 

Детские новогодние праздники в Ленинградской области состоятся во всех образовательных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. 

Родители также смогут в этом году посетить новогодние утренники в детских садах. Александр Дрозденко поручил блоку образования довести соответствующие рекомендации до всех районных администраций и учреждений образования.

Ранее по поручению Александра Дрозденко в Ленинградской области были отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы

Фото: Piter.tv

Теги: елка, новый год
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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