Детские ёлки в Ленобласти состоятся во всех образовательных учреждениях

Родители также смогут в этом году посетить новогодние утренники в детских садах

Детские новогодние праздники в Ленинградской области состоятся во всех образовательных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Родители также смогут в этом году посетить новогодние утренники в детских садах. Александр Дрозденко поручил блоку образования довести соответствующие рекомендации до всех районных администраций и учреждений образования.

Ранее по поручению Александра Дрозденко в Ленинградской области были отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы

Фото: Piter.tv