Детские ёлки в Ленобласти состоятся во всех образовательных учреждениях

Детские новогодние праздники в Ленинградской области состоятся во всех образовательных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Родители также смогут в этом году посетить новогодние утренники в детских садах. Александр Дрозденко поручил блоку образования довести соответствующие рекомендации до всех районных администраций и учреждений образования.
Ранее по поручению Александра Дрозденко в Ленинградской области были отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы
Фото: Piter.tv
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