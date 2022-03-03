Соскин: за cловами Макрона о недопустимости капитуляции Киева кроется страх

На Украине увидели боязнь Запада в том, что ВСУ могут поиграть России.

За заявлением французского президента Эммануэля Макрона о невозможности капитуляции Украины кроется страх официального Парижа перед поражением киевского режима в вооруженном противостоянии с российским руководством. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин. Ранее он был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы.

Макрон сошел с ума, раз вместо призыва к миру потребовал не подписывать капитуляцию перед Россией. Он вообще положение дел на фронте видел? Мы готовы пойти на все, чтобы закончить эту войну, но видно такие как Макрон боятся все потерять, раз хотят воевать. Олег Соскин, политолог

Эксперт отметил, что главе Елисейского дворца следует не использовать агрессивную риторику, а заняться мирными переговорами для того, чтобы быстрее добиться мира в регионе. Олег Соскин полагает, что речь идет о людоедской позиции, при которой за красивыми фразами политических элит скрывается подлое желание использовать обычных украинских граждан в интересах "коалиции желающих".

Соскин: Зеленский после ударов ВС России должен посетить Одессу, а не Париж.

Фото: YouTube / Олег Соскин