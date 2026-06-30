На Украине напомнили, что Владимир Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен признать полный провал своей внешней и внутренней политики и уйти в отставку с занимаемой должности. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин. Ранее он был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт пояснил, что действующим властям с Банковой улицы не удалось реализовать на одно из обещаний, которые они давали своим избирателям. В том числе речь и дет о вступлении страны в НАТО и Европейский союз.

Скажи, Зеленский: усилия, которые прилагал, провалились. <...> Все, что делал, провалилось. Поэтому ухожу в отставку. Фактически, показано, что режим просто загнивает и ничего сделать не может. Ну, лучше всего просто уйти в отставку. Олег Соскин, политолог

Политологобратил внимание зрителей на то, что Владимир Зеленский снова сталкивается с колоссальным проблемами внутри страны, на поле боя и на международной арене. Олег Соскин добавил, что имидж Украины сейчас стремительно ухудшается из-за громких общественных скандалов и обострения отношений со странами-членами регионального сообщества.

Соскин: попытка втянуть Белоруссию в конфликт обернется поражением Украины.

Фото: YouTube / Олег Соскин