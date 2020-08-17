Соседка рассказала о нефрологе, подозреваемом в убийстве жены 11-летней давности

Женщина и подумать не могла, что он способен на такое.

Соседка главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, задержанного накануне по подозрению в убийстве жены, рассказала, какой он человек. В беседе с 78.ru женщина призналась, что всегда считала его хорошим и адекватным мужчиной.

Соседка заявила, что Земченков помогал ее свекрови, когда у той были проблемы с почками. Врач всегда производил приятное впечатление и с женой Ириной, пропавшей еще в 2010 году, жил мирно.

"Никаких ссор, никаких дрязг. Приличные, интеллигентные люди. Обычная семья. Жили-не тужили. Детей воспитывали", - вспомнила женщина, добавив, что новость о пропаже Ирины Земченковой для всех стала неожиданностью.

Врач роддома №6 Ирина Земченкова пропала в феврале 2010 года. Женщина ушла на работу, до которой так и не добралась. Задержанный накануне Александр Земченков признал свою вину. Он заявил, что убил жену из-за другой. Решить вопрос с помощью развода мужчина побоялся из-за возможного скандала. По версии следствия, тело жены он погрузил в автомобиль и вывез в лес.

Любовница, из-за которой якобы произошло убийство, - нынешняя жена Земченкова, тоже врач. Пара воспитывает двух детей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com