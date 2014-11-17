Алиса Вайдель заметила, что Берлину следует уже принять реальность.

Сопредседатель оппозиционной "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель через социальные сети раскритиковала итоги официального рабочего визита лидера киевского режима Владимира Зеленского в Берлин. Немецкий политик призвала власти из ФРГ к реалистичной внешней политике в отношении украинского государства. К своей публикации иностранный политик прикрепила изображение с высказыванием о якобы выигрышной позиции Киева в вооруженном региональном конфликте с Россией, принадлежащем местному канцлеру Фридриху Мерцу.

Более тесное сотрудничество в сфере обороны и восстановления означает, прежде всего, больше денег немецких налогоплательщиков для Киева: вместо миллиардов на продление зарубежных войн нам нужна помощь внутри страны; вместо очередных пустых чеков нам, наконец, нужна реалистичная мирная политика. Алиса Вайдель, политик из ФРГ

Alice Weidel