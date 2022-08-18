Сооснователь Pink Floyd счел правительство США способным убить Ассанжа

Роджер Уотерс призвал граждан Америки "не замолкать".

Сооснователь американской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что правительство Белого дома способно убить основателя компании WikiLeaks Джулиана Ассанжа. С подобным заявлением музыкант выступил на митинге за освобождение журналиста, который состоялся в Вашингтоне.

Джулиан все еще в тюрьме Белмарш, он по дороге на экстрадицию в США, где правительство США может его тайно убить. Роджер Уотерс, артист

Американский гражданин призвал генерального прокурора США Меррика Гарланда делать свою работу. Роджер Уотерс также вместе с митингующими скандировал лозунг "освободите Ассанжа". Исполнитель считает, что все, что американцы способы сделать в данной ситуации — никогда не замолкать. Артист ранее раскритиковал политику президента Джо Байдена в отношении украинского кризиса. Он уверен в том, что проведение специальной военной операции России связано с ответом Москвы на регулярное продвижение НАТО к государственным границам РФ.

Президент Мексики намерен просить Байдена пересмотреть дело Ассанжа.

Фото и видео: YouTube / News2Share