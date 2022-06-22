Президент Мексики намерен просить Байдена пересмотреть дело Ассанжа

Андрес Мануэль Лопес Обрадор поднимает проблему в рамках встречи с президентом США в июле.

Президент Мексики намерен просить Байдена пересмотреть дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление сделал Андрес Мануэль Лопес Обрадор в рамках пресс-конференции с местными журналистами. Политик добавил, что хочет поднять тему в контактах с американским лидером во время своего рабочего визита в Вашингтон. Глава государства надеялся на то, что журналиста сможет защитить британское законодательство.

Стало большим разочарованием то, что его отправляют в США, обрекают провести жизнь в тюрьме по приговору суда….буду просить президента Байдена заняться этим вопросом. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики

Напомним, что президенты США и Мексики встретятся в июле. Лидер Мексики считает, что Джулиан Ассанж - "лучший журналист нашего времени", с которым обошлись более несправедливо, чем с преступником. По мнению Обрадора, преступление в кавычках журналиста заключалось в том, что он рассказывал миру о грубых нарушениях прав человека, вмешательстве американского правительства в суверенные внутренние дела третьих стран.

Белый дом: Мексика заранее уведомила США о решении президента не ехать на Саммит Америк.

Фото и видео: YouTube / Andrés Manuel López Obrador