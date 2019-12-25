Карин Жан-Пьер заявила, что США готовы принять главу МИД Мексики.

Белый дом: Мексика заранее уведомила США о решении президента не ехать на Саммит Америк. Об этом на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне рассказала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер прокомментировала постановление Андреса Мануэля Лопеса Обрадора не наносить визит в Лос-Анджелес.

Президент Байден был в курсе…, что он не будет присутствовать, он знал об этом еще до пресс-конференции, до того, как он принял решение объявить об этом. Мы с нетерпением ждем того, чтобы принять министра иностранных дел Марсело Эбрарда в качестве представителя Мексики Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что в саммите Америк, организованном США будут принимать участие 68 делегаций, в том числе - международные организации и наблюдатели. Карин Жан-Пьер подчеркнула, что ожидается прибытие 23 глав государств. При этом несколько стран приняли принципиальное решение не приезжать на мероприятие. В Белом доме заметили, что Байден придерживается своих принципов и не приглашает диктаторов.

В Белом доме заявили, что не имеют отношения к решению ОПЕК+ увеличить добычу нефти.

Фото и видео: Белый дом

