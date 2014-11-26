Карин Жан-Пьер поддержала решение стран альянса о наращивании объемов добычи нефти.

В Белом доме заявили, что США не имеют отношения к решению ОПЕК+ увеличить добычу нефти. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне поделилась официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. США поддерживает принятое странами альянса постановление. Пресса поинтересовалась у чиновницы о том, какую роль США играли в данном принятии решений.

Это решение, которое ОПЕК+ принимает самостоятельно, это не что-то, что решаем мы, или принимаем участие…Но мы приветствуем сегодняшнее заявление. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 2 июня страны ОПЕК+ постановили равномерно перераспределить сентябрьскую квоту на добычу нефти в объеме 432 тысячи баррелей ежесуточно за июль, август. Энергетический альянс продлил срок компенсации недосокращенных объемов нефти для стран-должников до конца текущего года.

Белый дом отрицает, что Байден намекал, будто Украине придется уступить часть территории.

Фото и видео: Белый дом

