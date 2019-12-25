Сооснователь Oracle обогнал Маска в списке богатейших людей планеты

Его состояние оценивается в 393 млрд долларов.

Сооснователь производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон возглавил список богатейших людей планеты. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index.

По данным аналитиков, состояние Эллисона оценивается в 393 млрд долларов. Он сместил с первого места основателя Space X Илона Маска, чье богатство составляет 385 млрд долларов. Отметим, что корпорация Oracle была основана в 1977 году.

Фото: bloomberg.com