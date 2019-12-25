  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сооснователь Oracle обогнал Маска в списке богатейших людей планеты
Сегодня, 7:20
26
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Сооснователь Oracle обогнал Маска в списке богатейших людей планеты

0 0

Его состояние оценивается в 393 млрд долларов.

Сооснователь производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон возглавил список богатейших людей планеты. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index.

По данным аналитиков, состояние Эллисона оценивается в 393 млрд долларов. Он сместил с первого места основателя Space X Илона Маска, чье богатство составляет 385 млрд долларов. Отметим, что корпорация Oracle была основана в 1977 году.

Ранее мы сообщали, что Tesla предложила Маску премию в $1 трлн.

Фото: bloomberg.com

Теги: oracle, илон маск, ларри эллисон, миллиардеры
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии