Сооснователь Oracle обогнал Маска в списке богатейших людей планеты

Сооснователь производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон возглавил список богатейших людей планеты. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index.
По данным аналитиков, состояние Эллисона оценивается в 393 млрд долларов. Он сместил с первого места основателя Space X Илона Маска, чье богатство составляет 385 млрд долларов. Отметим, что корпорация Oracle была основана в 1977 году.
Ранее мы сообщали, что Tesla предложила Маску премию в $1 трлн.
