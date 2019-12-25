Производство фильма по игре Uncharted приостановлено из-за коронавируса

Рабочий процесс остановлен на шесть недель.

Sony на шесть недель приостановила производство фильма по игре Uncharted. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса COVID-19. Об этом пишет портал Variety.

Съемки фильма под названием "Неизведанное: Удача Дрейка" должны были начаться в следующем месяце в Берлине. Роль Нэйтана Дрейка в экранизации игры досталась Тому Холланду, его напарника Виктора "Салли" Салливана должен сыграть Марк Уолберг.

Стоит отметить, что работа над экранизацией популярной серии игр Uncharted приостанавливалась ни раз. Картина несколько раз теряла режиссера, а сценарий переписывали.

Постановщиком фильма теперь выступает Рубен Флейшер, подаривший миру "Веном" и "Добро пожаловать в Zомбилэнд". По слухам, Антонио Бандерас сыграет злодея ленты.

Фото: кадр из игры Uncharted