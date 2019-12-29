Бандерас снимется в экранизации игры Uncharted

Фильм выйдет в российский прокат 4 марта 2021 года.

Испанский актер Антонио Бандерас присоединился к актерскому составу фильма "Неизведанное: Удача Дрейка". Об этом сообщает издание Variety.

Эта картина станет экранной киноверсией серии компьютерных игр Uncharted. Главную роль исполнит Том Холланд. Он сыграет юного искателя приключений Нейтана Дрейка. Наставником Виктором Салливаном будет Марк Уолберг.

Режиссером фильма стал Рубен Фляйшер. Ранее он работал над такими картинами, как "Охотники на гангстеров", "Добро пожаловать в Zoмбилэнд" и "Веном". Фильм выйдет в российский прокат 4 марта 2021 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге состоялся премьерный показ фильма "Отель Белград".

Фото: Instagram / antoniobanderasoficial