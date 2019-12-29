Состоялся премьерный показ фильма "Отель Белград"

Одну из главных ролей в нем исполнил Милош Бикович.

В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград". Одну из главных ролей в нем исполнил знаменитый сербский актер Милош Бикович. В интервью Piter.TV артист рассказал о своем герое – сердцееде и хозяине пятизвездочного отеля Павле Аркадьевиче.

Он отличается немножко от моей роли в фильме "Холоп", от Гриши. Он мажор, но он не плохой. Он не грубит, не хамит, он просто растерян, потерян. В этом есть его шарм. Милош Бикович – актер, исполнитель главной роли в фильме "Отель Белград"

После четырехлетней разлуки Паша неожиданно сталкивается со своей русской любовью Дашей. Ее сыграла российская актриса Диана Пожарская, знакомая зрителям по сериалу "Отель Элеон".

Про свою героиню Дарью Канаеву я могу сказать, что она все та же девчонка, боевая, справедливая, добрая, как и прежняя Даша, которая была в сериале "Отель Элеон", если кто-то знаком с этим проектом. Рада была вернуться к этой роли снова. Она стала взрослее, романтичнее, спокойнее. Но все по-прежнему боевая, поэтому будет экшн. Диана Пожарская – актриса, исполнительница главной роли в фильме "Отель Белград"

В романтичной атмосфере древнего города чувства между Дашей и Пашей готовы вспыхнуть вновь. Однако их любви может помешать будущий тесть, настоящий муж, слепой дед или друг-банкрот!..

Главная комедия весны "Отель Белград" появится в российском прокате 5 марта. Кроме Биковича и Пожарской зрители увидят Бориса Дергачева, Александру Кузенкину и других актеров.

Видео: Piter.TV, YouTube / Central Partnership