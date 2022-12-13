Sony показала трейлер фэнтези "Рыцари Зодиака" по манге Saint Seiya

На экраны в США фильм выйдет 12 мая.

Компания Sony показала трейлер нового приключенческого фэнтези "Рыцари Зодиака" по манге Масами Курумады Saint Seiya. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале студии. История расскажет о судьбе подростка по имени Сейя, которому приходится выживать на улицах и искать след своей пропавшей сестры. В одном из сражений юноша задействует свои волшебные силы, о существовании который он даже не знал. В результате его посвящают в войну святых. Сейя должен сделать выбор: принять судьбу иди пожертвовать всем ради того, чтобы обрести достойное место в Рыцарях Зодиака. Режиссером проекта выступил Томек Багиньски, который работал над сериалами "Ведьмак" (The Witcher) и "Ведьмак: Происхождение" (The Witcher: Blood Origin) для стриминговой студии Netflix. В актерском составе заявлены Фамке Янссен ("Люди Икс") и Шон Бин ("Игра престолов"). В кинотеатрах США "Рыцари Зодиака" будут показываться с 12 мая.

HBO Max выпустил трейлер финала "Титанов".

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment