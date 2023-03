HBO Max выпустил трейлер финала "Титанов"

Релиз сериала намечен на 13 апреля.

Американский стриминговый сервис HBO Max выпустил трейлер финала сезона супергеройского сериала "Титаны". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании. К своим ролям вернутся актеры Райан Поттер, Джозеф Морган, Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Шеймус Девер, Тиган Крофт, Франка Потенте и другие исполнители. Напомним, что данный проект рассказывает историю о приключениях молодых людей, которые обладают магическими способностями. Они помогают спасать мир от сил зла. Шоураннером последнего сезона выступает Грег Уолкер (известный по работе над "Вегасом"). Новый сезон будет показан на онлайн-ресурсе с 13 апреля.

Фото и видео: YouTube / HBO Max