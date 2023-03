Представлен новый геймплейный трейлер The Last Case of Benedict Fox

Релиз игры запланирован на 27 апреля.

Разработчиками официально представлен новый геймплейный трейлер компьютерной игры The Last Case of Benedict Fox. Релиз демонстрационного видео перед пользователями состоялся в ходе торжественного мероприятия Future Games Show 2023. Известно, что созданием мрачного "метроидвания" занимается студия Plot Twist, а издателем выступает компания Rogue Games. История расскажет о жизни детектива по имени Бенедикт Фокс. Специалист работает совместно с демоном, ведя частные расследования. Одним из новых дел героев является убийство молодой пары и пропажа их дочери. Для решения задагок персонажи отправляются в старинный особняк, который на поверку оказывается не так прост. Официальный выход The Last Case of Benedict Fox запланирован на 27 апреля на персональных устройствах, а также консолях Xbox, онлайн-сервисе Game Pass.

Фото и видео: YouTube / FGS