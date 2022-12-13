Свежий трейлер Tekken 8 посвятили роботу Jack-8

Игра выйдет в свет в текущем году.

Создатели компьютерного файтинга Tekken 8 выложили в собственные социальные сети новый геймплейный ролик, в котором продемонстрировали пользователям различные фрагменты и комбинации ударов одного из бойцов проекта, робота по имени Джек-8 (Jack-8). Компания Bandai Namco ранее выкладывала в Интернет множество роликов, посвящённых другим персонажам, в списке которых оказались Ларс Аллександерссон, Нина Уильямс, Кадзуя Мисима, Дзин Кадзама, Пол Феникс, Маршалл Ло и Кинг. Tekken 8 должна выйти в свет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series, а также персональных компьютерах в 2023 году. Однако точной даты релиза разработчики еще не называли.

Фильм Шахназарова "Хитровка. Знак четырех" выйдет в прокат 18 мая.

Фото и видео: YouTube / BANDAI NAMCO Europe