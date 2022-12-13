Фильм Шахназарова "Хитровка. Знак четырех" выйдет в прокат 18 мая

Картина выходит в проект по стране с 18 мая.

Фильм российского кинорежиссера Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех" выйдет в прокат 18 мая. Речь идет о работе, основанной на произведениях писателей Владимира Гиляровского и Артура Конан Дойля . Известно, что широким прокатом Речь идет о режиссере Константине Станиславском, который поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского "дна". Деятель культуру обращается за помощью к знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе герои отправляются на Хитровку, где оказываются втянуты в расследование убийства индийца-сикха. Напомним, что образ Гиляровского в фильме воплотил Михаил Пореченков, а в образе Станиславского зрители увидят Константина Крюкова. В актерском составе также заявлены Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков и Александр Олешко.

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Фото и видео: YouTube / Кинокомпания Каропрокат