Вышел релизный трейлер игры Resident Evil 4 Remake

Игра опубликована 24 марта на всех игровых платформах.

Вышедший сегодня ремейк компьютерной игры Resident Evil 4 стал самым успешным релизом франшизной серии в стриминговом онлайн-сервисе Steam. На данный момент в проекте находится свыше 110 тысяч пользователей. Стоит уточнить, что предыдущая часть (Resident Evil Village) смогла собрать онлайн почти 107 тысяч одновременных игроков, а в Resident Evil 7 играло лишь 20 с половиной тысяч пользователей одновременно. При этом ремейки второй и третьей части собрали по 74 и 60 тысяч человек соответственно. По предварительным данным аналитики ожидают, что новый ремейк сможет побить рекорды продаж. Прогнозируется успешный старт проекта на альтернативных платформах, таких как PlayStation 5. Дополнительно разработчики заметили, что старт игры на остальных плат формах также был намечен на 24 марта. В релизном ролике, опубликованном в социальных сетях, авторами были обозначена дата первого бесплатного DLC (Дополнения к игре). Оно выйдет 7 апреля. Речь идет о режиме "Наемники".

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Фото и видео: YouTube / capcomasia