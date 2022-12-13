Вышел трейлер фантастического триллера Fort Solis для PS5

Официальный релиз Fort Solis запланирован на лето 2023 года.

На официальной торжественной конференции Future Games Show разработчики показали трейлер фантастического хоррора Fort Solis, ключевые роли в котором озвучили актёры Роджер Кларк, Трой Бейкер и Джулия Браун. Специалисты добавили, что уже анонсированный ранее компьютерный проект выйдет как на персональных компьютерах, так и игровых консолях PS5. Действия сюжета Fort Solis развернутся на марсианской одноимённой базе Fort Solis от лица персонажа Джека. Молодой человек волею случая окажется на специальной базе, личный персонал которой бесследно исчез. Авторы пообещали пользователям "идеальную смесь" мистической истории и исследований открытого мира, а также иммерсивного симулятора и атмосферного хоррора. Официальный релиз Fort Solis запланирован на лето 2023 года.

На FGS 2023 показали трейлер с особенностями заклинаний в шутере Witchfire.

Фото и видео: YouTube / FGS