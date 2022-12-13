На FGS 2023 показали трейлер с особенностями заклинаний в шутере Witchfire

Пройти игру можно будет на персональных компьютерах.

Создатели фэнтезийного шутера Witchfire продемонстрировали на международном официальном мероприятии Future Games Show 2023 новый трейлер своей компьютерной игры. В ролике разработчики рассказали о заклинаниях, которые главный герой может применять в бою с противниками. Известно, что магические способности потребуют от персонажа определенного уровня и затрат выносливости. Заклинания будет поделены на легкие (с минимальными затратами и высокой перезарядкой, а также тяжелые. Последние отличаются более продолжительным эффектом, однако они потребуют долгого времени перезарядки для повторного использования. Каждая способность будет основываться на использовании одного из элемпнтов: воде, земле, воздухе или огне.Комбинирование стихий будет давать персонажу дополнительные эффекты. Официальный релиз проекта запланирован для PC. Игра создаётся на движке Unreal Engine 4 и является эксклюзивом онлайн-магазина Epic Games Store. Сообщается о скором начале "раннего доступа" для геймеров.

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Фото и видео: YouTube / FGS