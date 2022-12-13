Netflix показал полноценный трейлер приквела "Бриджертонов" о королеве Шарлотте

Премьера сериала запланирована с 4 мая.

Американский стриминговый сервис Netflix на собственном YouTube-канале выложил полноценный трейлер сериала-приквела "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" (Queen Charlotte: A Bridgerton Story). Официальная премьера проекта намечена на 4 мая. Известно, что поль молодого правителя досталась актрисе Инди Риа Амартейфио ("Сексуальное просвещение"), а за режиссуру и поставовку отвечает Том Верика, который также работал над оригинальным шоу "Бриджертоны" (Bridgerton). "Королева Шарлотта" расскажет зрителям о юности знаковой героини оригинального сериала в исполнении Голды Рошевель. Сюжет основывается на ее отношениях с королем Георгом III. В общей сложности заявлено шесть эпизодов.

Режиссёр "Комнаты" Томми Вайсо опубликовал трейлер нового фильма "Большая акула".

Фото и видео: YouTube / Netflix