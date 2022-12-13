  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:46
74
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Netflix показал полноценный трейлер приквела "Бриджертонов" о королеве Шарлотте

0 0

Премьера сериала запланирована с 4 мая.

Американский стриминговый сервис Netflix на собственном  YouTube-канале выложил полноценный трейлер сериала-приквела "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" (Queen Charlotte: A Bridgerton Story). Официальная премьера проекта намечена на 4 мая. Известно, что поль молодого правителя досталась актрисе Инди Риа Амартейфио ("Сексуальное просвещение"), а за режиссуру и поставовку отвечает Том Верика, который также работал над оригинальным шоу "Бриджертоны" (Bridgerton). "Королева Шарлотта" расскажет зрителям о юности знаковой героини оригинального сериала в исполнении Голды Рошевель. Сюжет основывается на ее отношениях с королем Георгом III. В общей сложности заявлено шесть эпизодов.

Режиссёр "Комнаты" Томми Вайсо опубликовал трейлер нового фильма "Большая акула".

Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, бриджертоны, королева шарлотта, приквел, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии