Режиссёр "Комнаты" Томми Вайсо опубликовал трейлер нового фильма "Большая акула"

Томми Вайсо снял первый за почти 20 лет полнометражный фильм.

Режиссер и звезда американского фильма "Комната" Томми Вайсо выпустил трейлер своего нового полнометражного фильма. Картина получила название "Большая акула". Этот полнометражный художественный проект стал для звезды первым выпуском за последние двадцать лет. Сюжет истории основывытся на жизни трех пожарных. Джорджи, Патрик и Тим спасают Новый Орлеан от нападения большой акулы-убийцы. Ролик с этой картиной показывался зрителям в кинотеатрах на сеансах "Комнаты" на протяжении последних месяцев. Официальная премьера намечена на 2 апреля. Первые показы ленты посетит сам Вайсо. Далее фильм будут постепенно крутить в остальных кинотеатрах страны на протяжении восьми месяцев, после чего режиссер представил "официальный финальный монтаж". Известно, что Вайсо сыграл одну из главных ролей в "Большой акуле". Кроме него в ленте заявлены актеры Грег Сестеро, Исайя Лаборд.

Мобильная версия Super Meat Boy Forever выйдет 20 апреля.

Фото и видео: YouTube / TOMMY WISEAU