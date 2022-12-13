Авторы обещают такую же хардкорность и активность, как в компьютерной версии.

Мобильная версия Super Meat Boy Forever выйдет 20 апреля. Соответствующей информацией с пользователями поделились авторы проекта, выпустив в социальных сетях трейлер для платформ гаджетов. Создатели хардкорного платформера Super Meat Boy Forever уточнили, что их работа будет доступна как на операционной системе iOS, так и Android. Они уточнили, что мобильная версия будет мало чем отличаться от компьютерной версии, включая хардкорность и динамику действий. Напомним, что Super Meat Boy Forever вышла в начале 2022 года на персональных компьютерах и игровых консолях. Данный проект получил смешанные отзывы рецензентов за то, что из платформера игра стала больше напоминать раннер с постоянными чекпойнтами.

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Фото и видео: YouTube / Thunderful Games