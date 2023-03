Новый трейлер The King of Fighters 15 посвятили будущему бойцу Киму Капхвану

Новый персонаж будет доступен в бесплатном летнем обновлении.

Новый трейлер компьютерной игры The King of Fighters 15 разработчики посвятили будущему бойцу Киму Капхвану. Ролик о файтинге опубликовали представители компании SNK Corporation на собственном YouTube-канале. Ранее авторы проекта рассказали пользователям о том, что персонаж появится летом 2023 года в бесплатном обновлении для игроков. Посетители официального торжественного мероприятия EVO Japan 2023 будут первыми, кто сможет опробовать нового героя в схватке с противниками. Данное событие запланировано с 31 марта по 2 апреля в Международном Выставочном Центре Токио. Напомним, что игра The King of Fighters 15 выйдет в свет для персональных компьютеров, консолей PlayStation 4, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Фото и видео: YouTube / SNK OFFICIAL