Купить гарнитуру можно будет с 22 февраля.

Технологическая компания Sony показала распаковку гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2. на YouTube-канале игровой консоли PlayStation специалисты продемострировали содержимое набора гаджетов. Известно, что покупатели в коробке получат сам шлем, контроллеры VR2 Sense, небольшие наушники и несколько проводов Один из них сможет подключаться к новинке - PS5. Дополнительно сотрудники объяснили клиентам расположение разных кнопок на самом VR-шлеме и контроллерах, включая те, которые отвечают за регулировку на голове пользователя. Выяснилось, что наушники аозможно крепить к отделению, размещенному сбору шлема.

Напомним, что PlayStation VR2 поступит в продажу с 22 февраля. Рекомендованная стоимость гарнитуры в мире составляет 600 долларов. В день официального релиза для новинки выпустят компьютерный проект Horizon Call of the Mountain и несколько других игр. В общей сложности под шлем виртуальной реальности разрабатывают более сотни игровых проектов.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation