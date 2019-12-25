Sony опубликовала семь промороликов "Человека-паука: Нет пути домой"

Картина выйдет в прокат 15 декабря.

Киностудия Sony Pictures опубликовала семь промороликов "Человека-паука: Нет пути домой". Кадры размещены на YouTube-канале. Создатели проекта продолжают держать зрителей в напряжении перед грядущей премьерой фильма. Известно, что она выйдет на широкие экраны 15 декабря. Для затравки интереса промоушен канадского подразделения разместил в сети телевизионные-споты из супергеройского блокбастера.

Отметим, что все ролики посвящены конкретным персонажам саги Дж. К. Симмонса и Джона Фавро – Электро, Доктору Осьминогу и другим. На видео презентованы битвы с участием главного героя. Режиссером картины выступил Джон Уоттс. К основным ролям вернулись актеры Том Холланд, Зендая. В касте также заявлены Бенедикт Камбербэтчу, Уиллем Дефо и другие артисты.

На экраны выходит фильм "Прошлой ночью в Сохо".

Фото и видео: Sony

