Дата начала продаж гаджета не обозначена.

Японская технологическая компания Sony опубликовала новый рекламный ролик VR-шлема PS VR2. В видео специалисты перечислили ключевые преимущества гаджета. Эксперты также продемонстрировали общественности кадры с электронным устройством. Известно, что аппарат получит два OLED-дисплея с разрешением 2000x2400 пикселей. В нем также заявлена функция отслеживания направления взгляда. В шлеме будет встроена функция, которая понижает качество изображения в тех участках, в которые игрок не смотрит в данный момент. Дополнительно предусмотрены 110-градусный FoV, обновленные адаптивные контроллеры, поддержка 3D-звука и тактильная отдачу.

На данный момент точной даты старта продаж нового Sony PSVR2 нет. Предположительно, приобрести гарнитуру можно будет в начале 2023 года. Гаджет не будет иметь совместимости с проектами под первую генерацию.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation