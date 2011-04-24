В госкорпорации рассказали о принципе работы нового устройства.

Государственный концерн "Ростех" разработал шлем для спасателей с технологией дополненной реальности. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы компании. Известно, что новые интерактивные приборы можно объединить в систему. Устройства могут получать картинку с квадрокоптеров, а также поддерживать контакт с центром управления. Проект состоит из рабочей станции, дрона и шлема.

Шлем очень полезен во время аварийно-спасательных или монтажных работ, при ликвидации последствий ЧС, выявлении и устранении любого рода техногенных повреждений. Олег Евтушенко, исполнительный директор "Ростеха"

Эксперт пояснили, что мобильное рабочее место анализирует информацию об окружающей обстановке, что в свою очередь позволяет сотрудникам обмениваться аудио, видео, графическими и тепловизионными данными, схемами и необходимой технической документацией. При помощи самого шлема оператор получает видеоподсказки, а также демонстрирует потенциально угрожающие или неисправные элементы. Речь идет о возможных утечках тока, разогреве до высоких температур поверхностей. По радиусу действия система не имеет ограничений. Она способна одновременно руководить работой команд до 20 человек.

В Петербурге "Ростех" запустил проект по импортозамещению.

Фото и видео: Вконтакте / Ростех