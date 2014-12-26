Завод по выпуску импортозамещающей кормовой добавки планируют создать в Петербурге

Основной объем метиамина импортируется из Китая.

Стало известно, что научный центр "Прикладная химия" (ГИПХ, входит в госкорпорацию "Ростех") и "Газпромом" планируют создать завод по выпуску метиамина - добавки в корм для крупного рогатого скота, которая позволяет наращивать его массу.

Как рассказала генеральный директор ГИПХ Елена Козлова, они ("Газпром") будут финансировать, а мы - разрабатывать, делать проект и помогать им своим авторским надзором и своим участием строить завод по этой добавке. По словам начальника лаборатории ГИПХ "Новые безопасные химические технологии" Ильи Блинова, основной объем метиамина импортируется из Китая, однако "из-за проблем с логистикой даже с этим есть сложности".

Ранее мы писали, что ферму по выращиванию зелени за 300 млн рублей открыли в Ленобласти. На ферме планируют выращивать некочанные салаты, пряные травы, микрозелень, клубнику и землянику.

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